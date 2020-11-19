Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала зажигательные танцы в смелом наряде
После распада дуэта «Время и Стекло» Надя решила заняться сольной карьерой. 19 ноября она представила свой первый клип на песню «Горит». Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась фрагментом видео на своей странице в Инстаграм.
На Кадрах Дорофеева предстает в двух разных образах. Один из них представляет собой свободный топ с широкими рукавами и свободные штаны цвета слоновой кости.
При этом второй образ оказался куда более откровенным. Для него Надя нарядилась в белый боди с открытыми бедрами и одной «штаниной». При этом пятая точка певицы оказалась полностью открыта. Дополняют провокационный наряд высокие сапоги и соблазнительные ремешки.
"Папа, прости": 12-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на всю страну рассказала о первых поцелуях
"Невеста" Харламова распахнула халатик, пленив "полушариями" в прозрачном белье, Басков не устоял: "Ослепляют..."
На "Новой почте" гремит скандал с посылками, подробности ЧП: "Получается, украдена..."
Проклятье "Моей прекрасная няни": следом за Заворотнюк болезнь поразила знаменитого актера
На видео Дорофеева демонстрирует свои танцевальные навыки, дерзко изгибаясь под музыку.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового релиза.
«Надяяя, клип огонь», «Это лучшее событие 2020!! Огонь, Надюшааа», «Ну как беляшек на Вокзальной: горячая, сочная и опасная!!», «Нереально красиво поздравляю ты лучшая мы в тебя верим и любим», «Ты безумно красивая», «Это офигенно. Я уверена песня взорвет все чарты!!», «Клип бомба, песня бомба, Надя бомба», «Эта песня разорвёт весь мир», - пишут люди.
Напомним, страстная Дорофеева сверкнула ягодицами, заставив Брежневу, Каменских и Потапа глотать слюнки: «Такой кайф».
Как сообщала Politeka, загадочная Дорофеева распахнула куртку и засмущала пламенным образом.
Также Politeka писала, что жгучая Дорофеева без стыда показалась в нижнем белье, Веру Брежневу аж прорвало.