Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала зажигательные танцы в смелом наряде

После распада дуэта «Время и Стекло» Надя решила заняться сольной карьерой. 19 ноября она представила свой первый клип на песню «Горит». Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась фрагментом видео на своей странице в Инстаграм.

На Кадрах Дорофеева предстает в двух разных образах. Один из них представляет собой свободный топ с широкими рукавами и свободные штаны цвета слоновой кости.

При этом второй образ оказался куда более откровенным. Для него Надя нарядилась в белый боди с открытыми бедрами и одной «штаниной». При этом пятая точка певицы оказалась полностью открыта. Дополняют провокационный наряд высокие сапоги и соблазнительные ремешки.

На видео Дорофеева демонстрирует свои танцевальные навыки, дерзко изгибаясь под музыку.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового релиза.

«Надяяя, клип огонь», «Это лучшее событие 2020!! Огонь, Надюшааа», «Ну как беляшек на Вокзальной: горячая, сочная и опасная!!», «Нереально красиво поздравляю ты лучшая мы в тебя верим и любим», «Ты безумно красивая», «Это офигенно. Я уверена песня взорвет все чарты!!», «Клип бомба, песня бомба, Надя бомба», «Эта песня разорвёт весь мир», - пишут люди.

Напомним, страстная Дорофеева сверкнула ягодицами, заставив Брежневу, Каменских и Потапа глотать слюнки: «Такой кайф».

Как сообщала Politeka, загадочная Дорофеева распахнула куртку и засмущала пламенным образом.

Также Politeka писала, что жгучая Дорофеева без стыда показалась в нижнем белье, Веру Брежневу аж прорвало.