Бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева посветила коленками в загадочном образе

Как сообщает Politeka.net, недавно артистка начала сольную карьеру и сейчас готовится презентовать поклонникам свой новый проект. Она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое промо-фото грядущей премьеры.

Надя Дорофеева запечатлена, поздней ночью в кожаной куртке, колготках и кружевных перчатках. Красотка села на корточки на асфальте и уставилась на пламенную полосу, опершись на просвечивающуюся коленку. Волосы она оставила распущенными.

"Уже скоро 🔥", - пообещала Надежда своим поклонникам.

Заинтригованные пользователи соцсети в комментариях высказались о внешнем виде певицы и не только:

"Ждём"; "Надяяя😻😻😻 это будет 🔥🔥🔥"; "Игра с огнём 😻🔥"; "Надь, мы так тобой гордимся"; "ждём с нетерпением 😍"; "хватит!! скажи, когда выйдет?"; "Очень интересно увидеть 🔥🔥🔥"; "я уверена это будет что-то невероятное 🔥💣"; "Что следующее сжигаем?🔥😂"; "Люблю тебя, боже, ждем премьеру 🔥"; "Ждем огненный трек от Надежды🔥🔥🔥"; "а ты огонь, Надь"; "Я тебя не узнала 😍"; "капееец... как заинтриговала🔥😍"; "Ох уж эти интрижки 😂"; "От тебя я поплыла...🔥🔥❤️"; "На этой фотографии Дорофеева жжёт асфальт 😂

Дальше машина, потом дом"; "Я балдею 😍🤤❤️🔥"; "уххх и красота, прямо хочу ее"; "Надька сжигает Позитива".

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