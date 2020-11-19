Пенсионный фонд официально утвердил сумму средней зарплаты в Украине, которая будет учитываться при расчете пенсии

Как сообщается на официальном сайте ПФУ, размер средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы, составил в сентябре 10 570,56 грн. Эта сумма будет учитываться при начислении пенсий украинцам.

Отметим, что в Украине действует солидарная пенсионная система, при которой выплаты пенсионерам делаются за счет ежемесячных налогов, которые платят работающие люди. В связи с этим в своих расчетах Пенсионный фонд учитывает среднюю зарплату, ведь взносы в ПФУ составляют 18,5% от нее.

Деньги на остальные, более высокие выплаты ПФУ получает за счет дотаций из госбюджета.

Ранее мы писали о потенциальных опасностях пенсионной реформы, которую могут запустить в Украине уже в следующем году.

Дело в том, что деньги на "вторую" пенсию будут брать за счет сокращения поступлений в местные бюджеты и в Пенсионный фонд. 2% соберут из ЕСВ и 2% из НДФЛ.

При этом стоит отметить, что в Украине по состоянию на 1 сентября долг перед Пенсионным фондом (ПФУ) достиг 20,5 млрд грн. Только физлица-предприниматели не заплатили "на пенсии" около 11 млрд грн. При этом дыра в ПФУ все время увеличивается.

Напомним, зарплаты украинцев изменятся с 1 января, оклады увеличат дважды: "На пересчет могут надеяться...".

Как сообщала Politeka, выплата пенсий под угрозой, денег может не хватить уже в ближайшее время: "Общий дефицит ПФУ...".

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