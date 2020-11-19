Известная модель Эмили Ратаковски, которая, как известно, сейчас беременна, показала себя на отдыхе

На фото красавица позирует в разных интерьерах и одеждах, а также показывает свои завтраки, сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм.

Обращает на себя внимание заметно округлившийся живот знаменитой супермодели: на одной из фотографий Эмили предстала в коричневых брюках, синем топе, обтягивающем ее заметно увеличившуюся грудь и в ковбойской шляпе. Живот у Ратаковски при этом обнажен.

Фанаты всего за 40 минут поставили более 134 тысяч лайков, что говорит о всемирной популярности девушки.

Также они оставили множество комментариев, в которых восхищаются красотой модели:

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски, которая сейчас вынашивает ребенка, показала себя на отдыхе.

На фото кркасотка сидела на улице на матрасе. Девушка была в белых штанах, топе и шляпке. Эмили снимала себя на телефон, хвастаясь подросшим животиком и грудью. На другом кадре модель уже была на общем плане и можно заметить, что звезда отдыхала и читала книгу.

Также Эмили Ратаковски вызывает неописуемый восторг своими архивными снимками.

Так, в одной из групп появилось обжигающее селфи Ратаковски. Раскрепощенная знаменитость позировала в полупрозрачном халатике без белья.

Красотка приоткрыла одежду, сверкнув оголенными прелестями, а тем временем из-под прозрачной ткани едва ли не показывалось самое интимное.

Напомним, Эмили Ратаковски до предела натянула трусики и свела с ума раскованным видом на яхте

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