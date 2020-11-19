Официально в Киеве получают самую большую в Украине среднюю зарплату, но неофициально у некоторых украинцах она намного больше

Так, реальные зарплаты в Киеве у некоторых украинцев в 10 раз превышают официальные, а некоторые получают в 14 раз больше денег. Стоит отметить, что самый большой показатель официальной ежемесячной средней зарплаты составляет около 17 тысяч гривен, передает НВ.

Так, реальная зарплата превышает среднюю официальную у топ-менеджеров – в 10-14 раз, финансовых директоров – в 7-9 раз, юристов – в 1,5-3 раза, менеджеров по продажам – в 1,2−2 раза.

Судя по официальным данным по всем исследованным категориям самый высокий разрыв с официальными данными можно наблюдать в IT-индустрии.

Реальные же зарплаты в Украине близки к российским и лишь в 1,5 раза меньше польских, хотя в официальных данных Украина по уровню зарплат уступает Польше в четыре раза.

Также ранее сообщалось, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях.

При этом количество работников, получающих свыше 25 тысяч гривен – всего 6,6%. Чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной - 5000 грн - до 6000 грн. Это 19% штатных сотрудников.

Самый высокий оклад встречается среди менеджеров по продажам и директоров.

Напомним, зарплата по новой схеме, работать украинцам придется еще больше.

Также Politeka писала, что зарплаты украинцев рекордно выросли: где и кому платят больше всех.