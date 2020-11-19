Американская модель Эбигейл Рэтчфорд устроила яркую фотосессию в открытом белье с кружевами

Молодая знаменитость каждый день показывает в Инстаграм, как проходят ее будни, как она развлекается в ресторанах и клубах, а также делится фото и видеоматериалами, сделанными во время рекламной работы с различными магазинами. Эби нравится, когда на ее образы обращают внимание, поэтому в основном профиле в социальной сети она показывает только самые необычные и смелые образы.

Так, девушка показала смелый образ в белых кружевах, которые примеряла в рамках очередной рекламы для популярного бренда нижнего белья для женщин. Тонкая белая ткань едва прикрыла достоинства, впрочем некоторые части тела Эби скрывать не стала вообще. В зеркале модель смело показала ягодицы, отражение которых удачно оказалось в кадре.

Привычно распущенные длинные локоны, небольшие украшения и яркий макияж идеально завершили пикантный образ Рэтчфорд, по поводу которого фанаты написали самые разные комплименты:

«Углы 🔥🔥; Потрясающе 🔥; Привет, красавица. Ты выглядишь фантастически, так красиво;, вау, какие эклеры; Красиво 😍; Дымиться пора; Не хватает только больше пальм для экзотики👌🔥😻; Красивая дама🔥🔥 все замерли🔥; Все сейчас замерли 😎; это полное откровение вашей жизни, вы так пышны и хороши😍😍; выкладываетесь всегда на полную катушку, так много страсти💯; Великолепно 😍😍😍»,

Мы также писали, что пышнотелая модель с длинными темными локонами умеет обратить на себя внимание фанатов. Благодаря любви к фотосессиям для рекламы белья, девушка стала популярна в Инстаграм очень быстро. Так как Эбигейл не скромничает на съемках, она спокойно чувствует себя перед объективом не скрывает, что ей нравится внимание.

Так, на большинстве фото модель позирует в одних лишь кружевах или мини-бикини, сделанных из полосочек вместо нормальной ткани. На одном из таких селфи в смелом образе Эби продемонстрировала необычно пышный бюст в бордовых кружевах. Тонкий лифчик скрыл довольно мало, поэтому знаменитость получила несколько сотен восхищенных комплиментов.

«Раньше проведенные дни на карантине так раздражали. Я даже сбивалась со счета, сколько их было. А теперь привыкла, каждый день как сплошная пятница😎», - пишет модель под фото.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"