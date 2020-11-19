Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала роскошный образ в салатовом бикини

Модель с пышными формами является одной из самых обсуждаемых российских блогерш в Инстаграм из-за необычной внешности. Девушка каждый день делится неоднозначными фото, на которых выглядит очень пикантно, ведь практически всегда позирует в бикини или непристойных платьях.

Так как Квитко считает, что она даже лучше, чем Ким Кардашьян, с которой ее часто сравнивают, пользователи Инстаграм нередко критикуют девушку и даже высмеивают за очевидную пластику из-за непропорциональных форм. Но саму Анастасию это не волнует, она заявляет, что не пользовалась услугами хирурга даже несмотря на то, что ее кадры из подросткового возраста говорят об обратном.

На одном из своих кадров Анастасия в очередной раз продемонстрировала пышные достоинства и едва прикрыла самое главное салатовым бикини. Как и ожидалось, поклонники безразличными не остались:

«Горячее тело; Дайте мне еще немного; Машина мечты; Моя любовь с тобой рядом со мной; теперь просто шикарно все; мне кажется, что это нереально огромные формы; Моя любовь, бесконечное достоинство и шикарная фигура; Красиво ... у тебя задница неприлично большая; Уууауу очень жарко; Жесть; Вот природа наградила !!! НЕ ТО-ЧТО Мира Карпович; это сильнее Барби 🤤🤯».

Мы также писали, что молодая знаменитость любит подчеркивать достоинства весьма смелыми нарядами. Так как Квитко гордится своими формами, она постоянно носит довольно смелые топы, мини-юбки и открытые платья, с трудом прикрывающие ее тело.

Девушка в этот раз похвасталась жарким образом в тонком, почти прозрачном нюдовом платье. Чтобы показать, как выглядят ее пышные ягодицы с выгодного ракурса, Анастасия повернулась боком к объективу и подняла руки чуть вверх. Прозрачные босоножки на высокой шпильке и распущенные длинные локоны, завитые в локоны, дополнили смелый образ модели.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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