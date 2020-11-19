Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», сильно помолодел

Как сообщает Politeka.net, новые фото с артистом удивили поклонников, которые уже смирились с тем, что их любимый актер сильно постарел и поседел. На днях в Инстаграм художника Никаса Сафронова появилось совместное фото со звездой. На снимке не было привычной бороды Добронравова.

«Наконец Федор Добронравов нашел в своём плотном графике время и заехал ко мне в гости», - подписал фото художник, отметив, что за беседой с актером сделал несколько набросков для портрета.

В комментариях бурно отреагировали на пост художника.

"Как я его люблю! Прекрасный актёр! Вы вместе просто молодцы!", «Как приятно видеть этих замечательных талантливых людей! Бесподобны оба!», «Прекрасный актер! Браво! Будем ждать», «Будем ждать! Мы любим этого актера!», «Как же сильно мы скучаем по сватам))) Уникальный Человек и Артист, в жизни он такой же оптимистичный?», «Посмеялись с ним от души... Он наверное и в жизни такой позитивчик», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что не так давно Добронравов делился фотографиями, на которых он был похож на старика. Поклонников его внешний вид очень напугал. Сейчас же актер помолодел лет на 10.

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