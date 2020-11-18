Ким Кардашьян покорила поклонников чувственным фото в одном лифчике

Звезда американских реалити-шоу, популярная модель и успешная бизнесвумен поделилась новым снимком в откровенном образе на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Ким не только снимается во всевозможных шоу и фотосессиях, но и выпускает одежду, белье и аксессуары собственных брендов. Кроме того, красотка выпускает собственные ароматы духов. Именно их Кардашьян и решила продемонстрировать на новой гламурной фотографии.

На фото Ким позирует со стильным флакончиком в руках. По всей видимости, чтобы не отвлекать внимание от себя и духов, она решила обойтись для фото минимумом одежды и осталась в одном лифчике. Бежевый бюстгальтер пикантно подчеркнул формы красотки, а также ее загар. Ким скрестила руки на груди, кокетливо прикрывая свои впечатляющие формы.

Отдельными изюминками ее образа стали массивные кольца, браслет и серьги, которые только добавили модели стильного лоска.

Поклонники Кардашьян пришли в восторг от снимка и оставили под ним более 600 тысяч лайков за 4 часа.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала в микро-бикини, выставив на всеобщее обозрение формы, благодаря которым прославилась на весь мир.

Крохотный купальник коричневого оттенка состоял из треугольных лоскутков ткани, держащихся на тончайших лямках.

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