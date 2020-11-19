Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес в черном платье с неприличным вырезом показала бюст

Несколько часов назад артистка решила сразить сеть новыми кадрами из фотосессии. Дело в том, что Лопес стала лицом одного из выпусков журнала WSJ. Специально для съемок звезда примерила пикантный наряд, не скрывающий тело и даже подразнила видом в Инстаграм.

Так, звезда показала результат съемки для ноябрьского выпуска глянца WSJ у себя на странице. Для фотографа Грея Сорренти знаменитость выбрала очень облегающее платье от знаменитого бренда Mônot с необычным вырезом под грудью и смелым вырезом практически до ягодиц на спине.

Наряд смог подчеркнуть покачанное тело Лопес, которая к тому же не стала надевать бюстгальтер. Артистка решила собрать также свои локоны в сдержанную прическу и успела похвалиться нежным макияжем с акцентом на глаза.

Вот что пишут фанаты в сети:

«Романтика на миллион🖤; Мне кажется, что она вообще никогда не стареет. Иногда ...))); ТАК это ее самый шикарный вид😳😳😳; спасибо за вашу любовь😍😍; Какая королева, я так сильно тебя люблю j; Боже, ты такая идеальная😭💛; невозможно не влюбиться😍😍; Люблю тебя😍😍; Вы безграничны ❤️; Ты такая великолепная детка😭 Икона 2020 года !! Go JLO❤️ты заслуживаешь всего и даже больше💛».

Мы писали, что Лопес также считается одной из самых красивых женщин в мире согласно различным рейтингам. Ее секретами красоты интересуются миллиона, а сама Лопес подчеркивает, что секрет прост: спорт и здоровый образ жизни. В то же время Дженнифер не отказывает себе в любимом хобби – она ярая поклонница танцев.

В частности, Лопес обожает сальсу. Родители Джей-Ло – пуэрториканцы, но родилась она в Америке. В детстве ей нравились разные стили музыки, особенно такие как сальса, меренге и бачата, а также поп, хип-хоп и R & B.

Ее предпочтения сохранились и по сей день. Яркие фото с занятий, а также подготовок к концертам продолжают появляться на фан-аккаунтах в сети. Стройная исполнительница вкладывает душу в выступление, поэтому многие не могут устоять перед ее обаянием.

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