Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала нежный образ на новом черно-белом фото

Популярная артистка радует поклонников новыми фото довольно часто. При этом ее образы обсуждают миллионы поклонников, которые следуют за ней и желают узнать секреты красоты Лопес. Дженнифер в свою очередь не скрывает, что довольна результатом, которого добивалась.

В 51 год она выглядит заметно моложе своего возраста и танцует не хуже молодых профессиональных танцовщиц. Эффектная шатенка в этот раз показала себя в естественном виде и без лишних украшений. На черно-белом фото она позировала в одной белой майке без рукавов.

Примечательно то, что также Лопес засветила грудь, ведь не надела лифчик. Небольшая пикантность привлекла внимание сразу же к себе.

Вот что пишут в сети:

«Я влюблен и покорен; оmgg, она просто нереальная женщина с чувством стиля; Богини не могут быть плохими 😍; Это фото😍😍😍; Линда, куда столько соблазна? ; Ах, это тело 🤤; Hermosa💖🔥; Великолепно без усилий 🔥🤩; Сильная женщина ♥ ️; Довольно, остановите этот соблазн; Ты так красива; меньшего от нее и не ждали; я думаю у нее особый талант, прекрасна🔥».

Мы ранее писали, что артистка ни дня не может прожить без тренировок. Даже в свой день рождения звезда может пойти в спортзал, чтобы заниматься и не терять форму. По словам Лопес, она бывает очень ленива, но когда понимает, что усилия стоят ее энергии, она начинает все сначала.

51-летняя знаменитость не стесняется устраивать на сцене настоящий пожар, ведь она занимается латинскими танцами с подросткового возраста и также не представляет себя без них. Больше всего Лопес нравится интриговать выходками прямо на сцене во время исполнения новых песен.

Звезда примеряет практически прозрачные костюмы и пускается в пляс, не жалея никаких сил, чтобы выложиться на полную. Одно выступление звезды может обойтись в несколько сотен тысяч, поэтому Лопес не ленится даже во время эпизодических появлений на мероприятиях. Как видно в ролике, Лопес предпочитает по-прежнему открытые танцы и «ведет» партнера» сама, профессионально исполняя партию. В одних блестках с прозрачной сеточкой звезда выглядела великолепно.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"