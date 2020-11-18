Известная украинская певица Анна Седокова показала свою 15-летнюю красотку-дочь

Звезда, которая не так давно сыграла свадьбу с баскетболистом Янисом Тиммой, показала, как проводит время со своей старшей дочерью Алиной. Новым постом она поделилась на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Судя по посту, Седокова и ее дочь выбрались в Эрмитаж. На снимках они прогуливаются по музею, рассматривая экспонаты. При этом и мама и дочь выбрали для выхода полностью черные костюмы. Также на них можно заметить защитные маски. Алина дополнила свой образ стильной черной шапкой и свободными штанами.

«Эрмитаж. Я и дочка», - подписала снимки Седокова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Когда не понятно, где мама, где дочка», «Красота то Какая! это самое лучшее ваше фото! Вы тут просто Боги стиля!!», «Такие красивые счастливые а вы с Алиной невероятные!», «Обе красавицы и умницы, приятно наблюдать в таком интересном месте», «Дочка становится красивее мамы, но обе красавицы!», - пишут фанаты звезды.

Отметим, что Алина Белькевич – старшая дочь Седоковой от ее первого брака с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. Кроме нее звезда воспитывает дочку Монику и сына Гектора.

Напомним, Анна Седокова похвасталась, какой красоткой выросла ее 15-летняя дочь, фото: "Такая кошечка".

Как сообщала Politeka, томная Седокова прильнула роскошным бюстом к мужу-красавчику, которого отбила у другой: "Это путь личности".

Также Politeka писала, что игривая Седокова пошалила в супермаркете и свела с ума хищным образом: "Можно эту пантерку завалить".