Популярная украинская певица Анна Седокова удивила поклонников неожиданным откровением

Новая публикация, которую исполнительница разместила в Инстаграм, вызвала бурную реакцию, пишет Politeka.net.

Звезда мастерски умеет привлечь внимание к своей персоне и заставить поклонников говорить о ней.

Сегодня Анна выбрала для съемки красное в пол платье с открытыми плечами и грудью, а также с боковым разрезом, который доходит практически до пояса наряда. Рядом с ней, в строгом деловом костюме ее муж – Янис Тимма, латвийский баскетболист, который сейчас играет на позициях атакующего защитника в команде "Химки" (Подмосковье, РФ). Пара поженилась 6 сентября этого года, но сообщила о радостном событии лишь через две недели.

"Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна ❤️ Спасибо @gqrussia за прекрасный праздник и настоящий выбор Человека Года. Ведь именно ВРАЧИ главные люди сегодня 🙏🏼 И спасибо за вашу любовь . Вчера услышала столько хороших слов. Не бойтесь быть ярче, быть обсуждаемыми, критики и упреков. Это путь личности и саморазвития. Просто быть собой это роскошь, контрой мы достойны 😉", – написала Семенович.

Фанаты в комментариях высказались по поводу написанного, заодно прокомментировав внешность певицы.

"Хотелось бы и мне сохранить категоричность в делах сердечных. Но увы. Сказать «до конца» язык не повернётся 🙈😂 Я научилась предполагать, что «в конце» могу оказаться с кем-то пока незнакомым 😂 Вот сейчас все чудно, а как знать, что будет через год или десять...?🙃 Шикарные😍 спасибо вашей семье,за то что вы такие светлые 🤗 Красота Красивые ", – пишут они.

Ранее мы сообщали, что Анна Седокова огорошила фанов неожиданными переменами в своей жизни, сообщив, что теперь будет учиться. Получать образование Анна собралась не где-нибудь, а в самом престижном университете мира – Гарварде.

"Я уже записалась на онлайн обучение в Гарвард. Я в UCLA. Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе. Ведь я хочу, чтоб мой мозг больше работал. И я знаю, что могу дать. Не всем . А моим людям. И я знаю кто они . Иногда это мотивация , иногда действие . Знания . Опыт", - написала она.

Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.

Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом: «Энергетика бешеная».