Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвалилась необычно-пышными формами в кружевах

Пышнотелая модель с длинными темными локонами умеет обратить на себя внимание фанатов. Благодаря любви к фотосессиям для рекламы белья, девушка стала популярна в Инстаграм очень быстро. Так как Эбигейл не скромничает на съемках, она спокойно чувствует себя перед объективом не скрывает, что ей нравится внимание.

Так, на большинстве фото модель позирует в одних лишь кружевах или мини-бикини, сделанных из полосочек вместо нормальной ткани. На одном из таких селфи в смелом образе Эби продемонстрировала необычно пышный бюст в бордовых кружевах. Тонкий лифчик скрыл довольно мало, поэтому знаменитость получила несколько сотен восхищенных комплиментов.

«Раньше проведенные дни на карантине так раздражали. Я даже сбивалась со счета, сколько их было. А теперь привыкла, каждый день как сплошная пятница😎», - пишет модель под фото.

Вот как отвечают поклонники:

«Осенний поцелуй, сок рубиновой вишни 🍷; Летом я писал и ведь что-то же вышло; 😘🌹❤️ принцы не устоят перед королевой; Беллиссима 😍😍😍; Как ты сегодня, дорогая? 🎎; Мой чудесный Ангел !!!; Привет, дорогая, я хочу твоих приятных шуток; Вау красивые глаза; Глаза без дна🔥🔥🔥; Ты можешь быть моей девушкой?; Красивая девушка‼ ️😍».

Мы также писали, что Эби не скромничает с выбором нарядов и не скрывает достоинства своего тела. Девушка может похвастаться загорелыми формами без малейшего стыда, однако не раздевается на камеру, всегда оставаясь в белье, которое представляет.

В ее профиле довольно много самых разных кадров, но самыми популярными остаются непрофессиональные фото, в частности, селфи Рэтчфорд. На одном из таких кадров она показала бюст во всей красе, повернувшись к объективу и выпятив тот вперед в модном синем белье с тонкими лямками-лентами.

«Боже, самая великолепная девушка, которую я когда-либо видел, я люблю тебя; Королева. Блин ты такая красивая и горячая; вкуснятина 😋; Эй, я так рано, привет; Такое красивое тело, как всегда, горячая опасность😍🤫; она нуждается только в поклонении».

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"