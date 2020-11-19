Есть звезды, которым приходилось очень нелегко в школьные годы

Давайте познакомимся со знаменитостями, которым пришлось трудно во время учебы, ведь их не любили сверстники, передает Politeka.net.

Певица Вера Брежнева сейчас считается одной из самых красивых отечественных звезд, однако так было не всегда. В школьные годы будущая звезда из бедной семьи носила очки, короткую стрижку и старую одежду.

Ровесники откровенно смеялись над Верой из-за внешности. Но спустя годы звезда смогла побороть в себе комплексы.

Актриса Анджелина Джоли, которая стала кумиром миллионов, в школьные годы была настоящим изгоем. Будущая звезда всегда носила черную одежду, делала "траурный" макияж, рисовала гробы, кресты и прочие мрачные картины.

Не только ученики, но и учителя не понимали Джоли. В результате артистку перевели в коррекционный класс и заставили заниматься с психотерапевтом.

Кроме того, сверстники смеялись над излишней худобой и слишком большими губами Энджи.

Певица Ани Лорак шесть классов училась в интернате, и в обычной школе начались трудности. Здесь с Ани учились дети из обеспеченных семей, которые называли будущую певицу «замарашкой» и спрашивали, смотрела ли она на себя в зеркало.

Девочка часто убегала в туалет, чтобы проплакаться. К счастью, талант артистки помог ей пробиться на сцену и до сих пор оставаться любимицей публики.

Будущей всемирно известной модели Ирине Шейк в школе тоже приходилось нелегко. Девочка росла левшой, но учителя пытались перестроить ее.

Мальчики откровенно издевались над Ирой из-за внешности, называя «палкой» из-за высокого роста, худобы и «чунгой-чангой» из-за смуглой кожи.

Известная пышнотелая телеведущая Анфиса Чехова в детстве терпела насмешки. В 16 лет будущая телезвезда весила 72 кг, из-за чего сверстники прозвали ее «мадам Грицацуевой».

Чехова призналась, что из-за ненависти к своему телу впала в затяжную депрессию. Ей понадобилось немало лет для того, чтобы научиться принимать себя такой, какая она есть.

Напомним, что Вера Брежнева откровенно рассказала о большое беде в своей жизни: «Иногда очень хочется…».

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