Украинцев будут наказывать штрафами за несоблюдение новых Правил дорожного движения

Как сообщает Politeka.net, Кабмин утвердил изменения, которые обязывают пешеходов носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток и других ситуациях, котырые создают плохую видимость во время движения. Такое решение объявили во время заседания правительства.

Ранее украинцам лишь рекомендовали светоотражающие элементы во время пеших прогулок, а по новым правилам вобще нельзя выходить без них на улицу вечером или в туман. Прикрепить к одежде можно специальные ленты, наклейки или же купить отдельный жилет - лишь бы "блики" были хорошо видны издалека. Все это поможет предупредить водителя издалека (до 130 метров) и избежать ДТП.

Согласно инициативе, на первый раз нарушители могут отделаться предупреждением от правоохранителей. Если же их поймают без светоотражателей повторно - выпишут штрав в размере 510 гривен. Авторы считают, что благодаря нововведениям летальных случаях на дорогах станет в шесть-восемь раз меньше.

В июне Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Теперь же, после одобрения Кабмином, депутатам придется проголосовать за него еще раз.

МВД также предлагает обязать водителей менять летние шины на зимние и обратно в зависимости от сезона. Правоохранители подчеркнули, что у летней резины хуже сцепление с дорогов условиях гололеда, она "дубеет" при температуре ниже +7 градусов, в результате увеличивается тормозной путь.

Напомним, что дикие штрафы в 170 тысяч гривен обрушились на украинцев, кого накажут: "Или конфискация"

Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения подготовили украинцам: "не более одной минимальной зарплаты..."

Также Politeka писала, что Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев и рассказал, что для этого нужно.