Дочь популярной певицы Ани Лорак быстро повзрослела после развода родителей

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" активно обсуждают внешний вид 9-летней Софии Налчаджиоглу. В одном из фанатских групп появилось селфи, которое девочка сделала в комнате. Она позировала в кружевном платье, украшенном жемчужинами, а также в жемчужном ожерелье.

Стоит отметить прическу Софии: в русых волосах выделяются несколько высветленных прядей. Очевидно, что девочка уже начала экспериментировать с внешностью, как и ее мама.

Пользователи сети не смогли удержаться от комментариев, многие и не заметили, как быстро выросла дочь певицы:

"Милая маленькая принцесса 👸❣️"; "Очаровательная мадмуазель!!! ❤️❤️❤️"; "Да детя растёт и это прекрасно! Симпатюшка)"; "Сонечка!!! Какая ты уже совсем большая, серьёзная, красивая, суперовая, родная девочка!!! Люблю тебя очень и любуюсь тобой!!! Ты лучшая!!! Настоящая принцесса!!!"; "Куколка"; "Моя невестка будущая"; "Очаровательная доченька))"; "Хорошая девчушечка, миленькая, но видно, что уже становится девушкой"; "Лапочка мамина 😘"; "Какая уже взрослая девочка... быстро дети растут... красавица!"; "Симпатичная, но вырастет, губы себе увеличит и будет как все"; "Мурата копия просто"; "Копия папы)👍"; "Турчанка прям".

Напомним, что 9-летняя дочь Ани Лорак поразила внешностью рядом с матерью: "Совсем не в нее пошла"

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