Актриса Кристина Асмус рассказала о неприятном случае, который пагубно отразился на ее здоровье

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала "Интерны" поделилась откровениями на своей странице в "Инстаграм". Она прикрепила к посту фото, для которого присела на каменные ступеньки в парке. Красотка вышла на прогулку в белом топе, кожанной куртке, туфлях и черных джинсах, которые обнажили ее лодыжки. Волосы Кристина собрала в элегантный хвост, а глаза подчеркнула легким макияжем. После развода с шоуменом Гариком Харламовым актриса снова во всеоружии.

"В подростковом возрасте в меня с достаточно большого расстояния стрельнули из пистолета пулькой 🔫 Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз", - написала Кристина Асмус. - "Папа сказал: «О, вообще фигня!» и извлёк её. Лопнуло множество сосудов и я два месяца ходила с кровяным глазом 👀 Помню салатовая пулька была. Вы что расскажете?".

Пользователи социальной сети поделились своими историями в комментариях:

"Мне один дебил стрельнул в руку с воздушки. Рука болела, но зажила. Спустя годы вспоминала и радовалась, что хоть не в голову попал"; "Невероятные истории от Кристины Асмус 💥😁"; "Суровый батя"; "Шифером верхнюю губу располовинили,мама упала в обморок, батя сказал "не дрефь, починят"😁... врач гений сшил как новую👌"; "Кристиночка ты как 15 летняя девочка, нежная такая миленькая"; "А мне как-то брат в нос застрелил пульку тоже салатовую ахахах. И я побежала к маме на кухне и начала кричать "мама, я умираю, мама". Приехали врачи и пинцетом доставали"; "Кристина Вы красотка! Самая лучшая актриса нашего кино!!!❤👐 а я 12 лет назад разбился на машине".

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