Юный сын тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк, Майкл, с возрастом стал очень похож на свою звездную маму
Пока знаменитость борется с раком, поклонники скучают по ее творчеству и ностальгируют по архивным снимкам, пишет Politeka.net. В социальной сети "Инстаграм" сравнили фото молодой Анастасии Заворотнюк и 20-летнего Майкла.
Сын звезды запечатлен крупным планом, из одежды на нем можно заметить только черный свитшот. Рядом на коллаже размещен черно-белый снимок Анастасии Заворотнюк примерно в том же возрасте. Будущая звезда сериала "Моя прекрасная няня" нарядилась в кружевную блузку и соломенную шляпку. Заметно, что у матери и сына очень схожи черты лица, особенно форма носа и губ.
"Поразительное сходство: Анастасия Заворотнюк и её сын Майкл в одном возрасте 😮", - подчеркнули авторы поста.
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Комментаторы оценили внешность Майкла и его мамы, не поскупившись на мнения:
"Ему надо было девочкой родиться, мужского маловато"; "Очень поразительно! Как так ?🤣"; "Я думала это девушка, а это сын 🙄"; "Они все похожи четверо, начиная с бабушки Насти и детей"; "Две Насти"; "Сын же, что тут такого?"; "А Майкл вообще здоров?"; "Ничего симпатичного... Не в моем вкусе".
Сына Анастасия родила в браке с миллионером Дмитрием Стрюковым летом 2000 года в США, где семья жила на тот момент. Мальчик решил не идти по стопам известной матери и выбрал для себя карьеру юриста, поступив в МГИМО.
Напомним, 20-летний сын больной раком Заворотнюк огорошил дерзким образом с сигаретой в зубах: "Как похож на мать!"
Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.
Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.