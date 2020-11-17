Популярная фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк взбудоражила своим видом в костюме игривого зайчика
Бесстрашная красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото Плакидюк демонстрирует свой неподражаемый шарм в откровенном наряде а-ля «зайчик Playboy». На ней черный боди с открытыми плечами и прозрачными вставками на животе, а также черные колготы, длинные капроновые перчатки с манжетами на руках, черная бабочка на шее и туфли на высокой шпильке. Главной изюминкой образа стали большие заячьи уши, которые дополнили костюм красотки.
Плакидюк сидит на скамейке в парке и прикладывает руку к приоткрытому рту, будто бы зовет кого-то. В подписи к фото она уточнила, что ждет Дашу Астафьеву.
«Присела и зову Дашу Астафьеву», - написала Плакидюк.
Соблазнительная Ефросинина без лифчика показала, как сильно изменилась: "22 года назад мне впервые вставили..."
Страстная Дорофеева сверкнула ягодицами, заставив Брежневу, Каменских и Потапа глотать слюнки: «Такой кайф»
Притягательная "невеста" Харламова показала бюст, заставив мужчин забыть о приличии: "Батоны..."
"Скорая" забрала Влада Яму с эфира "Танців з зірками", в каком он сейчас состоянии: "Станцевал...", фото
Певица, в свою очередь, тут же откликнулась в комментариях: «Я зову тебя зайчик», написала она.
Поклонники Сони тут же принялись комментировать фото.
«Зови! Я бегу», «Сразу в голове сплыл образ Бриджет Джонс», «А там не холодно?», «Ну и как вас не шипперить», «ой, вы такая зайка если честно!!», «Вау, клево с блондом,» «Соня, Вы — чудо», «Такие формы и женственная фигура», «Зайчик любимый мой», «Сказать что я болдею от Вас - этот ничего не сказать!», - пишут люди.
Напомним, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» избавилась от штанов, оставшись в одних чулках: «Увидишь и не такое…».
Как сообщала Politeka, развратница Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в сетчатых колготках пошалила с плеткой.
Также Politeka писала, что развратная Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в наряде в сетку расставила ноги перед камерой.