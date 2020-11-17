Популярная фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк взбудоражила своим видом в костюме игривого зайчика

Бесстрашная красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Плакидюк демонстрирует свой неподражаемый шарм в откровенном наряде а-ля «зайчик Playboy». На ней черный боди с открытыми плечами и прозрачными вставками на животе, а также черные колготы, длинные капроновые перчатки с манжетами на руках, черная бабочка на шее и туфли на высокой шпильке. Главной изюминкой образа стали большие заячьи уши, которые дополнили костюм красотки.

Плакидюк сидит на скамейке в парке и прикладывает руку к приоткрытому рту, будто бы зовет кого-то. В подписи к фото она уточнила, что ждет Дашу Астафьеву.

«Присела и зову Дашу Астафьеву», - написала Плакидюк.

Певица, в свою очередь, тут же откликнулась в комментариях: «Я зову тебя зайчик», написала она.

Поклонники Сони тут же принялись комментировать фото.

«Зови! Я бегу», «Сразу в голове сплыл образ Бриджет Джонс», «А там не холодно?», «Ну и как вас не шипперить», «ой, вы такая зайка если честно!!», «Вау, клево с блондом,» «Соня, Вы — чудо», «Такие формы и женственная фигура», «Зайчик любимый мой», «Сказать что я болдею от Вас - этот ничего не сказать!», - пишут люди.

Напомним, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» избавилась от штанов, оставшись в одних чулках: «Увидишь и не такое…».

Как сообщала Politeka, развратница Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в сетчатых колготках пошалила с плеткой.

Также Politeka писала, что развратная Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в наряде в сетку расставила ноги перед камерой.