Популярная украинская фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» впечатлила растяжкой в наряде в сетку

Как рассказывает Politeka, снимок был размещен на странице красотки в Instagram.

«Если йога — то такая😜 Доброе утро!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует в платье и колготках в сетку, эффектно расставив при этом на камеру ноги.

«Моя ж ты шикарная», - рассказала под постом ее коллега по шоу Алла Костромичева.

Обратим внимание, что другие поклонники Плакидюк также были в «диком» восторге от увиденного. Об этом говорит происходящее под фотографией.

«Как же красиво», «Опа!!! Привет от Жан-Клода», «Соня! Ну какое красивое доброе утро у меня в ленте», «так вот, что ты делала на карантине. Браво. Я тоже так хочу», «теперь у меня слюни на айфон», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Соня Плакидюк, украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила красотой в наряде в сетку

«А ну бегом смотреть…а то укушу», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно Плакидюк, которая позирует в облегающем платье с сеткой. На них она задирает ногу в сетку, параллельно играясь с плеткой.

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