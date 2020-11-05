Популярная украинская фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» впечатлила растяжкой в наряде в сетку
Как рассказывает Politeka, снимок был размещен на странице красотки в Instagram.
«Если йога — то такая😜 Доброе утро!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует в платье и колготках в сетку, эффектно расставив при этом на камеру ноги.
«Моя ж ты шикарная», - рассказала под постом ее коллега по шоу Алла Костромичева.
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Обратим внимание, что другие поклонники Плакидюк также были в «диком» восторге от увиденного. Об этом говорит происходящее под фотографией.
«Как же красиво», «Опа!!! Привет от Жан-Клода», «Соня! Ну какое красивое доброе утро у меня в ленте», «так вот, что ты делала на карантине. Браво. Я тоже так хочу», «теперь у меня слюни на айфон», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что Соня Плакидюк, украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила красотой в наряде в сетку
«А ну бегом смотреть…а то укушу», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно Плакидюк, которая позирует в облегающем платье с сеткой. На них она задирает ногу в сетку, параллельно играясь с плеткой.
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