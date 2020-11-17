Константин Меладзе показал новый состав ВИА Гры в горячих образах, нарвавшись на смешанную реакцию от поклонников

Не так давно известный продюсер объявил об обновлении состава культовой женской группы. Новыми солистками помимо Ульяны Синецкой стали София Тарасова и Ксения Попова. Сейчас девушки готовятся к официальному дебюту, а в сети время от времени появляются их новые фото.

Как сообщает Politeka.net, на странице Меладзе появилось фото на котором все три певицы позируют на крыше в соблазнительных образах. На девушках короткие черные плащи и высокие сапоги на шпильке разных цветов. При этом, если судить по Синецкой, которая оставила свой плащ распахнутым, под ним на красотках лишь черные боди.

Стоит отметить, что снимок вызвал смешанную реакцию у поклонников. Так, некоторым пришелся по душе новый состав группы, однако многие отнеслись к этой идее с негативом. Люди также жалуются на то, что образы девушек стали чересчур откровенными.

«Уже ничего не интересно. Одни голые телки», «Ура, ждём эфира! Может уже расскажут про новый клип», «Колхоз», «Девочки оголяться?», «Кошечки», «Выглядят провинциально и пресно. За исключением одной девушки. К сожалению, ушло ощущение многообещающего и интеллектуального секса, за которое обожала группу. Ульяна вытягивает, но одна не вытянет», - пишут люди.

Напомним, Меладзе не смог утаить чувств к "темненькой" из его новой ВИА Гры, в Сети делают ставки.

Как сообщала Politeka, чувственные красотки из новой "ВИА Гры" дружно обнажили декольте и довели до мурашек: Брежнева оценила.

Также Politeka писала, что кучерявая красотка из новой ВИА Гры показала, что умеет, в коже и без штанов: «Вот это зажигалка».