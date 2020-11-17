Популярная украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет в Москве, удивила поклонников неожиданным признанием о купленной квартире
Как передает Politeka.net, в интервью Василию Конову на его YouTube-канале артистка рассказала, что люди, которые много зарабатывают, и тратят значительно больше, чем люди с меньшим достатком.
Анна заявила, что только на ипотеку у нее уходит около 430 тысяч рублей. Когда ведущий уточнил, о какой ипотеке идет речь, Седокова призналась, что купила квартиру в центре Москвы за 58 миллионов рублей. Площадь квартиры 200 квадратных метров.
Певица очень гордится приобретением квартиры. Она призналась, что мама всегда ее упрекала в том, что она ничего не доводит до конца, и что у нее ничего своего нет.
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Сейчас, по словам Анны, они с семьей живут на съемной квартире, а в купленной делают ремонт. Седокова объяснила ведущему, что ее расходы в месяц составляют около 1-1,5 миллиона рублей. Певица рассказала, что подсчитывает расходы и пытается сокращать их, поскольку сейчас тяжелое время.
Ранее мы писали, что Анна Седокова появилась на красной дорожке в невероятно красивом красном платье в пол. Рядом с ней, в строгом деловом костюме был ее муж – Янис Тимма.
Напомним, что игривая Седокова пошалила в супермаркете и свела с ума хищным образом: "Можно эту пантерку завалить".
Как Politeka писала, Анна Седокова похвасталась, какой красоткой выросла ее 15-летняя дочь, фото: "Такая кошечка".
Также Politeka сообщала, что фигуристая Седокова выставила все свои достоинства в черном белье: даже 18-летние позавидуют.