Популярна співачка Анна Седокова поділилася особистим секретом щасливого життя

Як пише Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з супермаркету. Дівчина зображена на тлі полиць з алкогольними напоями в короткій леопардовій сукні зі шкіряним поясом, високих коричневих чоботях і темних окулярах. Образ для покупок Анна Седокова доповнила чорними сонцезахисними окулярами, великими сережками-кільцями і суворою зачіскою.

У такому вбранні виконавиця присіла на візок, злегка задерши при цьому ногу і посвітивши розкішними стегнами. До того ж, Анна Седокова опустила окуляри на ніс і "стрельнула" в камеру хижим поглядом.

"Нова реальність - не привід впадати в зневіру! Ніхто не вкраде свято, якщо він всередині нас ... в душі! А ви про що подумали? 😉 Ділюся з вами рецептом щастя на найближчий вікенд. Смачна їжа, хороша компанія і газовані напої. Багато. Звісно, з градусами", - заявила Анна Седокова в описі.

Користувачі соцмережі прокоментували зовнішній вигляд співачки, залишивши багато компліментів і не тільки:

"Аня, ви просто космічна! радію кожній вашій публікації!"; "ІП Седокова поповнює свої льохи?"; "Аня, ви шикарні🔥❤️"; "Леопард 😍"; "вам йде тигровий🔥 👏❤️😍 🙌"; "сукня офігітельное"; "ботфорти суперські звичайно"; "Разкабаніла добре😂"; "Пийте алкоголь і їжте побільше, будете такі "стрункі", як Анна. Клас"; "Ну якщо стільки випити, то можна цю пантерку завалити )))".

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