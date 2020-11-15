До сих пор восхищает

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон впечатлила роскошной прической и макияжем

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" черно-белый снимок, напоминающий о ее бурной молодости. Звезда популярного сериала "Спасатели Малибу" запечатлена крупным планом на фоне белой стены в томной позе.

Для снимка Памела Андерсон позировала в топике, бретельку которого можно заметить в уголке. Она сделала себе красивую, но слегка беспорядочную укладку, позволив локонам свободно свисать на лоб. Образ довершил яркий макияж, его изюминкой стали густые тени черные тени в уголках глаз. Одной рукой модель погладила шею, а другой поправила непослушные волосы у виска - такими элегантными движениями она легко заведет любого мужчину даже в своем возрасте.

"Новая Луна, новые начинания", - такой эпиграф Памела Андерсон подобрала к фото.

Ранее актриса выложила в соцсети очень откровенный кадр, на котором запечатлена без белья. Полностью раздевшись, красотка элегантно прикрыла интимные части тела одеялом. Вдобавок, Памела Андерсон застыла в смелой позе у окна, демонстрировав свои упругие формы в солнечном свете.

«Пятница управляется Венерой, а питается любовью», - указала она в описании.

Напомним, Памела Андерсон забыла одеть лифчик и пожалела: легкое платье не сдержало напора

А еще Politeka писала, что знойная Памела Андерсон без штанов устроилась на полу, засмущав огромным декольте

Также Politeka писала, что стильная Памела Андерсон появилась в нехарактерном для звезды месте