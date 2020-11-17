Известная российская телеведущая Анфиса Чехова показала пышные формы в купальнике на фоне живописного заката

Не так давно звезда решила сбежать от осенней сырости и прохлады на солнечные Мальдивы и отдохнуть там от повседневной суеты. Сейчас Чехова уже вернулась в Москву, однако продолжает делиться фото с отдыха в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Вернувшись в Москву я отчетливей поняла, как хочу я быть там, где можно ходить босиком, просыпаться от солнечных лучей с видом на океан, набрасывать тунику на купальник и так ходить весь день. Там всё в голове проясняется, и ты осознаешь, что тебе действительно важно, а что не стоит даже взмаха твоих ресниц!», - поделилась Чехова размышлениями в своем новом посте.

Она также опубликовала снимки с курорта, на которых позирует на краю бассейна в черном купальнике и ярко-красном полупрозрачном пляжном платье, которое оставляет открытыми ее грудь и ноги. На заднем фоне виднеется море и закатное небо.

Поклонники ведущей не остались равнодушными после таких кадров.

«Какая Вы красивая не только внешне, но и душой! Это так чувствуешь, читая Ваши посты», «Первая мысль была, когда увидел фотографию: "Госпожа Чехова, пожалейте уже нас мужчин, мы так ранимы")», «Шикарная женщина», «Обалдеть красотка!», «Бомбическая», - пишут люди.

Напомним, пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".

Как сообщала Politeka, фигуристая Анфиса Чехова побаловала мужчин, выйдя на улицу в одном белье.

Также Politeka писала, что неугомонная Чехова в тесном купальнике с утра прильнула к бокалу: "Привет, диабет".