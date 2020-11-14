Известная российская телеведущая Анфиса Чехова удивила смелым образом, разместив новые фото в соцсетях

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Чехова показала, как расслабляется на Мальдивах. Звезда сидит у бунгало в одном красном купальнике и солнцезащитных очках и пьет коктейль. Перед ней – обильный завтрак, сзади видны пожелтевшие пальмы.

Судя по всему, у Чеховой романтическое настроение, это следует из поста, которым знаменитость подписала кадр.

"Доброго утра! Даже если оно не доброе, Если печалью, как тмином, обильно сдобрено, Выморочено, выстрадано, как тесто замешано. Доброго утра вам, полный кулёк отвешаю! С улыбками нежными, поцелуями опоясывающими, И с чертенятами,нагло в глазах отплясывающими. С чаем горячим, с тостами и вареньями. Доброго утра вам, доброго воскресения. Всё у нас с вами, в конечном счёте устроится, Сердце набесится и,как всегда, успокоится, Счастье настигнет, догонит, захватит в заложники, Чудо заставит поверить нас в невозможное! Будет и солнце и ветер, ласкающий волосы... Будут у нас бесконечные белые полосы!!!", – подписала кадр Анфиса своими стихами.

Фанаты в комменариях восхитились новым образом своей любимицы.

"Спасибо за чудесное стихотворение! Вообще люблю все твои стихи 😍 и, конечно же, фото! На Мальдивах хорошо: ем, лежу, хочу ешшо. А в Сибири мёрзнут тити...на Мальдивы заберите!!!! Доброго утра Доброе утро!🌼 Какие краски👍🍒🌈🍉🍍 Чудесно сказано ❤️сразу так тепло стало 🌹 Доброе утро!!! Восхитительно и слова и фото QUEEN Как.же красиво! Жизнь удалась Ваше утро не Dобрым быть не может 😉🌹 не доброй только можете быть вы 🔥 Супер Анфиса👍👍👍 Да по фиг...всегда были и есть красивой и сексуальной🤗🤗🤗🤗🤗🤗...женская красота ,это сила💪💪💪💪💪 Мне навеяло именно летнее воскресенье🍓☕🌸🌼🌺 спасибо👍 Очень в тему, спасибо! Доброе утро!❤️ Ох надеюсь это не ваш завтрак, а только атрибут для фото. Название такого завтрака - привет диабетОбожаю ваши стихи! Они просто творения космоса Пир во время чумы", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Анфиса Чехова показала себя на отдыхе и рассказала о планах

На кадре Чехова позирует только в трусиках, а лифчик решила снять. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон одной рукой, а второй прикрывала бюст. Можно заметить, что Анфиса не любит загорать без белья, ведь грудь была намного светлее тела. Телеведущая рассказала, что собралась идти на массаж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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