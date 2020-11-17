Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк неожиданно показала себя в свадебном платье

24-летняя Анна Заворотнюк уже успела попробовать себя в качестве актрисы, ведущей, а также бизнес-леди с собственной маркой одежды. Кроме того, девушка постоянно привлекает внимание своими стильными снимками в Инстаграм.

На этот раз Заворотнюк показала снимки в совсем неожиданном образе, сообщает Politeka.net. Так, в разделе Сториз она поделилась фото и видео, на которых позирует в белом платье, подозрительно похожем на свадебное.

Наряд с нежным корсетом, пышной юбкой и рукавами-фонариками идеально подошел красотке по фигуре, а глубокий разрез на юбке добавил ее образу изюминку.

«Как вам?», - поинтересовалась Заворотнюк у своих подписчиков.

Стоит отметить, что помимо этого образа она примерила для фотосессии еще и воздушное розовое платье, а также белое коктейльное платье с короткой юбкой и декором в виде перьев.

Судя по всему, эти наряды Заворотнюк надевала исключительно для фотосессии, поэтому о свадьбе в ближайшее время говорить не приходится.

Ранее мы писали, что Анна рассказала, что в школе ей не нравилось ее имя.

«Я например, в школьные времена очень хотела другое имя, потому что девочек моего поколения очень часто называли Анна. И в одной из школ, нас в классе было пять Ань! И это меня очень раздражало. Но теперь же мне очень нравится мое имя и я не представляю себя с другим», - рассказала она.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.