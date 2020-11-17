Звезда сериала «Сваты», известная украинская актриса Анна Кошмал раскрыла себя с более взрослой стороны в чувственной фотосессии

Анна полюбилась многим украинцам в роли внучки главных героев в сериале «Сваты». Однако, с момента выхода последнего сезона сериала прошло уже много времени, и «Женька» заметно подросла, превратившись из взбалмошного подростка в красивую молодую женщину. Как пишет Politeka.net, актриса поделилась в Инстаграм новыми фото, на которых показала свою чувственную сторону.

На черно-белых снимках Кошмал позирует в длинном платье на тонких бретельках. Его глубокое декольте подчеркивает формы актрисы, которая не стала надевать лифчик под такой наряд. Кошмал на снимках показывает себя в томных позах, выгибаясь и вытягивая руки.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее новых снимков.

«вы очень красивая», «Блин так изменилась, в Сватах все серии наизусть знаю, все твои слова дерзкие повторяю, особенно "ну да ну да какое тело такой и хранитель", "дед, а можно просьбу ты мне учебничек не замусоль а то мне ещё его в библиотеку сдавать"», «Ты лучшая», «Огонь», «Ой, ну ты - чудо каждая фотография - шедевр. Есть в них особая энергетика», «Самая любимая актриса», «Милое прелесное очарование», - пишут люди.

Напомним, Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика".

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" сверкнула соблазнительными изгибами в тонком шелковом платье.

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" показала дрыгающуюся в гримерке Сумскую: "Не могу успокоиться".