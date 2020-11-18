Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, похвасталась сияющим бюстом

Красотка всю жизнь мечтала стать моделью и даже в 20 лет приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, однако не дошла даже до полуфинала, пишет Politeka.net.

Красотка осваивала разные профессии, пока все-таки не прославилась в соцсетях, благодаря свои откроенным снимкам. Сейчас звезда, в основном, рекламирует нижнее белье и купальники.

Недавно модель решила похвастаться в сторис и макияжем, который ей сделали профессионалы.

Эби записала себя поближе, чтобы показать детально свой макияж.

На веках были почти невидимые тени, а губы подчеркнула розовая помада.

Кроме этого было добавлено сияние на груди красотки. Эби позировала в топе с откровенным декольте, из которого выпирали прелести, сияющие от хайлайтера. Тем самым бюст привлекал еще больше внимание к себе. Так и хочется сказать: "Ого, какие большие".

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в одних колготках, прикрывая рукой оголенный бюст, а на втором - демонстрировала формы в белоснежном корсете и чулках.

Оба фото были сделаны на постели. Звезда попросила выбрать лучший из этих снимков.

Напомним, Эби Рэтчфорд надела белоснежный топик на пуговицах, которые расстегнула. Большой бюст едва ли не выпрыгивал из наряда, а соблазнительности прибавлял тот факт, что красотка была без белья.

Рэтчфорд также надела обтягивающие лосины леопардовой расцветки, подчеркнувшие стройную талию и красивые ножки.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"