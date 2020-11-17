Муж известной украинской исполнительницы Нади Дорофеевой Владимир Дантес поразил откровениями о личной жизни

Как сообщает Politeka, знаменитость в интервью для YouTube-канала Руслана Кузнецова подробно рассказал о своем первом интимном опыте и самом страшном в жизни свидании.

В частности, Владимир рассказал, как встречался с одной девушкой из-за того, что чувствовал к ней страх, так как эта девушка, будучи хоккейным вратарем, была гораздо сильнее его физически.

"Я не мог ей отказать в симпатии. Свидание прошло в страхе. Я был очень учтив и вежлив. Мы долго гуляли, но не целовались, я обнимал ее, она была еще и выше. Я ретировался с поля битвы и больше не появлялся", – вспоминает Дантес.

А первый интим у звезды, который произошел, когда Владимиру было 20 лет, вызывает у знаменитости лишь приятные воспоминания.

"Девочку звали Камилла. Прекрасная девочка. Мы долго встречались и я сильно переживал. Я был активным парнем в плане разговоров, я знал, как ухаживать. Но у меня была травма, когда мне отказала девочка в грубой форме, сказала, что меня не любила. Я знал, что произойдет на днях долгожданный секс. Я очень нервничал. И все произошло. Это было по любви, как-то так круто”, – разоткровенничался Дантес.

Ранее мы сообщали, что Надя Дорофеева в откровенном наряде продемонстрировала идеальное тело в воздухе.

Особое внимание приковывает к себе оригинальный наряд звезды. На ней кремовый боди, высокие коричневые сапоги, а также обтягивающие штаны, которые при этом оставляют ее ягодицы открытыми. Дополняют дерзкий образ многочисленные ремешки, которые опоясывают тело певицы.

Стоит отметить, что перед запуском сольной карьеры Надя решила сменить имидж, поэтому на новых кадрах она появляется уже блондинкой.

Напомним, загадочная Дорофеева распахнула куртку и засмущала пламенным образом: "Надька сжигает Позитива".

Как сообщала Politeka, жгучая Дорофеева без стыда показалась в нижнем белье, Веру Брежневу аж прорвало.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева после распада «Время и Стекло» сменила имидж и пустилась во все тяжкие.