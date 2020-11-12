Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась «горячим» фото в своем новом образе

Как сообщает Politeka.net, артистка опубликовала новый снимок в своем Инстаграм.

Не так давно популярный дуэт «Время и Стекло» распался, а его участники – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) решили пойти каждый своей дорогой. Судя по всему, сейчас Надя готовится к выпуску сольной музыки. По крайней мере, артистка активно публикует загадочные тизеры у себя на странице.

На новых кадрах Дорофеева предстает в новом образе. Так, певица перекрасилась из жгучей брюнетки в пепельный блонд. На новом фото она позирует в короткой юбке, топике и декоративном стальном лифе, надетом поверх. Рядом с Надей горит костер, который добавляет снимку особой атмосферности.

Муж певицы Владимир Дантес не смог устоять перед такой красотой и написал в комментариях: «Не кради мой ветер) фото огонь».

Поклонники певицы также бурно комментируют ее фото в предвкушении новых работ.

«Огненная Надежда на хит от Надежды», «У тебя будет что-то гореть в клипе? Или ты играешь с огнём?», «Два огня так близко», «Шик и блеск», «Королева огня», «Божечки-кошечки, просто ИКОНА», «Это слишком жарко», «С каждым разом, всё интереснее и интереснее», - пишут люди.

Напомним, Надя Дорофеева из "Время и стекло" влетела в чужую машину, фото после ДТП: "С тобой все хорошо?".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дорофеева в сплошной коже покорила образом плохой девочки: «Повезло Дантесу».

Также Politeka писала, что Дорофеева кардинально изменилась после распада "Время и Стекло", певицу не узнать: "Что это вообще такое?".