Доллар неожиданно затаился, НБУ заинтриговал новым курсом валют: чего ждать от гривны

Курс валют в Украине 17 ноября застынет в странной позе, гривна буквально «парализует» доллар, хотя и пропустит удары от евро.

К примеру, вчера сто долларов обошлись бы вам в 2811,58 грн. К средине прошлого дня ситуация изменилась минимально: 2811,09 грн. А на утро НБУ прогнозирует падение всего на 0,38 копеек за банкноту с Бенджамином Франклином.

Евро наоборот, воспользуется моментом и немного подорожает. Речь идет о 2,92 пунктах.

Курс валют в Украине 17 ноября будет таким:

100 долларов – 2811,2 грн;

100 евро – 3324,1 грн.

Украинцев предупредили о пересчете пенсий и надбавок, важное сообщение Кабмина: «В декабре повышение…»

Чиновники из Министерства социальной политики Украины рассказали о планах пересчитать пенсии граждан.

Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Так, повышение выплат ждет тех, у кого размер пенсии зависит от уровня прожиточного минимума. Как известно, в декабре он будет повышен до 1769 гривен.

«В декабре повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 грн и, соответственно, та категория, которая повышение получила в сентябре-месяце, она не подпадает под это повышение в декабре, потому что это те, кто имеет меньше стаж», - отметил он.

Также Шамбир рассказал, что если у украинца пенсионного возраста есть надбавка к основной выплате, ее размер также будет пересмотрен.

Украинцам массово возвращают деньги из банков, кому полагаются выплаты: "Возмещения на сумму..."

Украинцам вернули сотни миллионов гривен, которые лежали на счетах разорившихся банков

За 2020 год казначеи ликвидировали 48 банков и продолжают аналогичную процедуру по еще 48 кредитным организациям. По данным, опубликованным на сайте Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 ноября в Украине насчитывается 73 действующих банка.

В начале месяца ФГВФЛ аккумулировал 15 777,1 миллиона гривен, от регулярного сбора с января по октябрь поступило более четырех миллионов гривен. Как сообщила пресс-служба, вкладчикам подконтрольных банков уже компенсировали внушительные суммы и продолжают возвращать деньги:

"В октябре 2020 выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составила 155,5 гривен. Всего за январь-октябрь 2020 вкладчики получили возмещения на общую сумму 347,0 миллионов гривен".

Президент Армении выступил за отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Об этом сообщило агентство News.am, ссылаясь на видеообращение армянского президента к народу.

По словам Саркисяна, он провел встречи с парламентскими силами, общественными группами, а также телефонные разговоры с представителями диаспоры. Абсолютное большинство участников встреч согласились с тем, что Армении нужна отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

Об отставке Пашиняна заговорили после того, как он подписал соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе, что фактически было капитуляцией Армении.

Напомним, Россия обманула Азербайджан, в Госдуме сделали омерзительное признание.

Как сообщала Politeka начальник "миротворцев" Карабаха засветился на Донбассе.

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