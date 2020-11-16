Известный украинский режиссер Леонид Садовский скончался в больнице после жестокого нападения

Как сообщает издание Харьков Times со ссылкой на коллег Садовского, его сердце остановилось в понедельник, 16 ноября. Режиссеру был 71 год.

Причиной смерти Садовского стали многочисленные травмы, которые он получил в результате нападения. 14 ноября режиссера жестоко избили, когда он поздно вечером возвращался домой из аптеки. Из-за сильных ударов неизвестным тупым предметом по голове Садовский получил серьезные черепно-мозговые травмы.

Режиссера доставили в больницу, где ему пришлось перенести операцию. Однако, несмотря на старания врачей, спасти Садовского так и не удалось.

Известно, что по факту нападения на режиссера открыто уголовное производство. Однако полиция пока не нашла нападавших. Причины нападения пока также не ясны. Преступникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Садовский родился 1 августа 1949 года в городе Енакиево Донецкой области. Он был главным режиссером Харьковского театра для детей и юношества. Последние годы режиссер был завкафедрой актерского мастерства в Харьковском национальном университете искусств имени И. П. Котляревского.

Ранее мы писали, что 1 ноября умер украинский актер Александр Немченко. Эту информацию подтвердила пресс-служба Винницкого академического театра им. Николая Садовского, где более 10 лет работал актер.

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника», - говорилось в сообщении.

Напомним, остановилось сердце знаменитого украинского актера, был уникальным.

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