Известный украинский режиссер Леонид Садовский скончался в больнице после жестокого нападения
Как сообщает издание Харьков Times со ссылкой на коллег Садовского, его сердце остановилось в понедельник, 16 ноября. Режиссеру был 71 год.
Причиной смерти Садовского стали многочисленные травмы, которые он получил в результате нападения. 14 ноября режиссера жестоко избили, когда он поздно вечером возвращался домой из аптеки. Из-за сильных ударов неизвестным тупым предметом по голове Садовский получил серьезные черепно-мозговые травмы.
Режиссера доставили в больницу, где ему пришлось перенести операцию. Однако, несмотря на старания врачей, спасти Садовского так и не удалось.
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Известно, что по факту нападения на режиссера открыто уголовное производство. Однако полиция пока не нашла нападавших. Причины нападения пока также не ясны. Преступникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Садовский родился 1 августа 1949 года в городе Енакиево Донецкой области. Он был главным режиссером Харьковского театра для детей и юношества. Последние годы режиссер был завкафедрой актерского мастерства в Харьковском национальном университете искусств имени И. П. Котляревского.
Ранее мы писали, что 1 ноября умер украинский актер Александр Немченко. Эту информацию подтвердила пресс-служба Винницкого академического театра им. Николая Садовского, где более 10 лет работал актер.
«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника», - говорилось в сообщении.
Напомним, остановилось сердце знаменитого украинского актера, был уникальным.
Как сообщала Politeka, остановилось сердце легенды советского кино Армена Джигарханяна: "с ним ушла эпоха".
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