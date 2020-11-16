Известная фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк покрасовалась перед камерой в откровенном образе зайчика

В преддверии нового выпуска шоу Плакидюк записала короткое видео, в котором показала свою кокетливую сторону. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Инстаграм.

На кадрах Соня предстает перед зрителями в образе соблазнительного зайчика Plaboy. Она одета в черный корсет и очень короткие шорты, больше напоминающие трусы. Ее образ дополняют черные колготы, бабочка на шее и, конечно же, заячьи ушки и хвостик.

Модель соблазнительно крутится перед камерой, демонстрируя свою фигуру со всех ракурсов.

«Вы там не забыли, что ровно через час мы все вместе включаем Новый канал и смотрим новую серию. Мой хвостик аж дрожит в предвкушении очень страстной серии. А твой?», - написала Плакидюк.

Ее поклонники тут же отреагировали на видео.

«Соня)) мой любимый образ обожаю!», «Не иначе Бриджит Джонс», «Зайка», «Прыг-Скок», «Залипательно», «Нереальная», «Боже, какая зайка», «украла мое сердце», «Какой сладкий зайчонок», «Каждый образ это попадание в сердечко», «Ну конфетка просто!», «Если женщина шикарна, то выглядит потрясающе и рыженькой и беленькой и даже зайкой», «Воуууу..... это круче чем плейбой», - пишут в комментариях.

Напомним, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» избавилась от штанов, оставшись в одних чулках: «Увидишь и не такое…».

Как сообщала Politeka, развратница Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в сетчатых колготках пошалила с плеткой.

Также Politeka писала, что развратная Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в наряде в сетку расставила ноги перед камерой.