Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес устроила бурные танцы на сцене в прозрачном костюме с блестками

Популярная артистка ни дня не может прожить без тренировок. Даже в свой день рождения звезда может пойти в спортзал, чтобы заниматься и не терять форму. По словам Лопес, она бывает очень ленива, но когда понимает, что усилия стоят ее энергии, она начинает все сначала.

51-летняя знаменитость не стесняется устраивать на сцене настоящий пожар, ведь она занимается латинскими танцами с подросткового возраста и также не представляет себя без них. Больше всего Лопес нравится интриговать выходками прямо на сцене во время исполнения новых песен.

Звезда примеряет практически прозрачные костюмы и пускается в пляс, не жалея никаких сил, чтобы выложиться на полную. Одно выступление звезды может обойтись в несколько сотен тысяч, поэтому Лопес не ленится даже во время эпизодических появлений на мероприятиях. Как видно в ролике, Лопес предпочитает по-прежнему открытые танцы и «ведет» партнера» сама, профессионально исполняя партию. В одних блестках с прозрачной сеточкой звезда выглядела великолепно.

Мы также писали, что в сети каждый день обсуждают план питания знаменитости, которая славится подтянутой формой.

Диетолог Лопес отмечает в свою очередь, что несмотря на довольно строгие ограничения в питании, артистка позволяет себе есть сладкое раз в неделю. Её любимые десерты — мороженое с шоколадной крошкой, овсяные печенья с шоколадом и просто чистый шоколад. В остальном Дженнифер придерживается правил здорового питания.

Как видно на фото, представленных на фан-аккаунте, артистке есть что показать. Она выглядит лет на двадцать моложе и даже в простом купальнике и без фотошопа может удивить публику сияющим видом.

«Надо любоваться каждый день😙; может нам эта фотография 10х понравится ???; она снова сияет, как невероятная звезда✨🔥; Давай громовая королева !! удачи !! # голос; Давай вести себя шумно !!! 💙 холмы так удачно легли, ловите челюсть, господа💙; Мы 💯 поддерживаем это сообщение, вы прекрасны!; так горжусь тобой, мама 🗳💙; Америка должна проснуться!; Давай громко скажем королева 👑🗳».

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