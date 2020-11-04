Украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, показала, как проходит ее поездка в Германию, куда она приехала, чтобы получить лечение от последствий китайского вируса

Не так давно вся семья певицы переболела китайским вирусом. При этом ее муж перенес болезнь довольно тяжело. Как ранее рассказывала Камалия, он настоял на том, чтобы они отправились в Германию, где местные врачи смогут обследовать их на наличие возможных проблем, вызванных вирусом. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Камалия поделилась видео из Франкфурта.

Певица показала, как они с мужем идут по аэропорту сразу после прилета. При этом она призналась, что постоянно находится в маске, из-за чего ей трудно дышать.

«Если честно, конечно, очень тяжело в маске постоянно. Вот уже больше трех часов, не снимая. Путь держим в больницу – на обследование. Захур настоял, чтобы я тоже полетела. Он был уже здесь, сделал полный «чек»…Есть проблемы», - поделилась звезда.

Она также рассказала, что нужно для того, чтобы сейчас в условиях пандемии выехать в Европу.

«Тест на «Ковид-19» прямо в аэропорту, после прилёта. Хочу всем сказать, что в Евросоюз можно приехать, как в моем случае, только с супругом- гражданином EC. Есть и другие варианты (читаете на сайте немецкой погранслужбы)», - поделилась советом Камалия.

Ее поклонники принялись комментировать пост.

«Удачи вам!!! Буду держать за вас кулачки», «Счастливого пути! Камалия, у вас крутая маска», «Будем ждать дальнейшего развития событий», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины срочно покинула страну после болезни, муж-миллиардер настоял.

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