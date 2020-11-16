Знаменитый российский певец Филипп Киркоров очаровал стильным видом на сцене

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором предстал в роскошном концертном костюме. Артист стоял на сцене, показывая, что зал пуст. Это фото он решил приурочить к очередному запрету на проведение концертов и различных премий.

«Меня греет народная любовь и я благодарен своему зрителю за доверие, поддержку и любовь. Все главные рейтинги страны объявили, кого слушает страна и кому доверяет. Для меня это самая ценное признание и награда», - подписал фото артист, добавив рейтинги, в которых он фигурирует на первых местах.

Как стало известно из свежих соцопросов, Киркоров стал лидером мнения для поколения Z (людей, родившихся в 2000-2006 годах). Он возглавил рейтинг звезд, которым доверяют больше всего. Кроме этого, в топ-5 вошли такие звезды как Ксения Собчак и Ольга Бузова.

В комментариях поп-короля поздравили с успехом.

«Наш любимый артист и человек! В наших сердцах Вы всегда первый! Всегда самый-самый! Абсолютно не удивительно, что и другие люди тоже понимают это!», «Поздравляю вас Филипп Бедросович!», «Вы Умничка Филипп!», «Филипп! Будем надеяться, что пандемия скоро закончится!», «Вы легенда!», «Среди мужчин-исполнителей только вы лучший», - пишут люди.

Напомним, что Киркоров с любовником Бузовой похвастались роскошью и громко опозорились: "Колхоз не спрячешь даже за...".

Как сообщала Politeka, Киркоров показал домашний завтрак красавицы-дочки, вид впечатляет: «Видно, что не бедствуете».

Также Politeka писала, что расфуфыренный Киркоров показал, как наслаждается пафосной жизнью и поплатился: "Стыдно на это смотреть".