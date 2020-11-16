Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика похвасталась хищной красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ирина Монатик опубликовала фото с новой съемки, на которой она совершенно была на себя не похожа. Ирина позировала в черном костюме, кофту от которого она смело распахнула. Под кофточкой находилось белье или корсет бежевого оттенка, который едва виднелся на фото.

Дмитрий Монатик, жена, Ирина Демичева

«Со стартом Новой рабочей недели, дорогие друзья! понедельник и пусть всем нам сопутствует удача», - подписала фото красотка.

За четыре часа пост женщины собрал почти 3 тысячи лайков. Не смогла сдержать эмоций и отписалась под постом украинская певица Вера Брежнева, которая летом 2020 года записала успешный хит с Монатиком. В комментариях Ирине оставили массу приятных слов.

Популярные статьи сейчас

Киркоров показал домашний завтрак красавицы-дочки, вид впечатляет: «Видно, что не бедствуете»

"Невеста" Харламова заткнула за пояс Волочкову своим идеальным шпагатом: "Как струна"

Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика"

Покупка долларов запрещена, Нацбанк ошеломил решением: "После ужесточения карантина..."
Показать еще

«Прекрасная», «Какая любовь», «Невероятно красива», «Вау», «Восхитительная», «И вам отличной и продуктивной недели!», «Огонь», «Восхитительно выглядите!», «Шикарное фото! Бомба», «Красивая очень», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ирина и Дмитрий вместе уже много лет. Женщина родила артисту двоих сыновей. В многочисленных интервью Монатик рассказывал, что Ирина лучшая женщина не планете, поскольку верила и поддерживала его на старте карьеры.

Напомним, что Ирина Монатик ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".

Как сообщала Politeka, разгоряченный Монатик публично сделал любимой женщине предложение: "Вау!".

Также Politeka писала, что Монатик изменил внешность ради славы, в Сети показали фото: «Вся карьера после этого пошла вверх».