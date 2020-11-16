Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика похвасталась хищной красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ирина Монатик опубликовала фото с новой съемки, на которой она совершенно была на себя не похожа. Ирина позировала в черном костюме, кофту от которого она смело распахнула. Под кофточкой находилось белье или корсет бежевого оттенка, который едва виднелся на фото.

«Со стартом Новой рабочей недели, дорогие друзья! понедельник и пусть всем нам сопутствует удача», - подписала фото красотка.

За четыре часа пост женщины собрал почти 3 тысячи лайков. Не смогла сдержать эмоций и отписалась под постом украинская певица Вера Брежнева, которая летом 2020 года записала успешный хит с Монатиком. В комментариях Ирине оставили массу приятных слов.

«Прекрасная», «Какая любовь», «Невероятно красива», «Вау», «Восхитительная», «И вам отличной и продуктивной недели!», «Огонь», «Восхитительно выглядите!», «Шикарное фото! Бомба», «Красивая очень», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ирина и Дмитрий вместе уже много лет. Женщина родила артисту двоих сыновей. В многочисленных интервью Монатик рассказывал, что Ирина лучшая женщина не планете, поскольку верила и поддерживала его на старте карьеры.

Напомним, что Ирина Монатик ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".

Как сообщала Politeka, разгоряченный Монатик публично сделал любимой женщине предложение: "Вау!".

Также Politeka писала, что Монатик изменил внешность ради славы, в Сети показали фото: «Вся карьера после этого пошла вверх».