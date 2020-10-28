Популярний український співак Дмитро Монатік не завжди виглядав так, як зараз

Відома продюсер Нателла Крапівіна розповіла про те, що співак змінив у своїй зовнішності. Таку заяву вона зробила в ефірі ютьюб-проекту "Обережно, Собчак!».

Крапівіна заявила, що її батько Вагіф Алієв допоміг Монатіку на початку його творчого шляху зробити голлівудську посмішку.

Продюсер зазначила, що дізналася про вчинок батька лише кілька років тому. Крапівіна сказала, що на старті кар'єри Монатіку довелося виступати на приватному заході, який організував її батько. Після концерту Алієв підійшов до музиканта, дав йому $10 тис.І сказав: «зуби зроби».

"Діма мені каже:" А ти знаєш, що зуби я поставив завдяки твоєму батькові?"І він мені розповідає цю історію. Потім каже:" У мене вся кар'єра після цього пішла вгору"", – поділилася Крапівіна.

Відзначимо, в мережі бурхливо відреагували на таку заяву.

"100% вся справа в зубах... якби не зуби то взагалі б не злетів", "зуби не зробили його мегапопулярним. Він і так був гарний собою. Просто це був його комплекс. Коли зробив зуби з'явилася впевненість в собі. Мені навіть подобається його колишня посмішка, вона більш щира", "навіщо така маячня говорити? Він же не подарував ці гроші. А заплатив за виступ. А то що розуму вистачило ляпнути за зуби, то у багатих свої примхи", " маячня. Його кар'єра і з такими зубами злетіла б вгору«, "і навіщо це зараз говорити? Нерозумно якось», - обурені користувачі Мережі.

Нагадавши, фото ридаючого Монатіка викликало бурхливу реакцію в мережі, дружина не стала мовчати:»Душа на частини рветься".

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