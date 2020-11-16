Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей шоу «Танці з зірками», получила по заслугам

Как передает Politeka.net, на последнем эфире шоу судьи танцевали с участниками, которые прошли в четвертьфинал. Екатерине достался экс-футболист Сергей Мельник, с которым она станцевала балет.

После выступления другие судьи шоу стали комментировать выступление. Белорусский актер Павел Вишняков, который стал приглашенным судьей, решил припомнить Кате все колкие комментарии и заниженные оценки.

«Ну что ж, я дождался. Екатерина, ваши па, а точнее все те матерные слова, которыми вы постоянно обругиваете людей на паркете, были превосходны. Но, я бы вам рекомендовал, когда вы идете вперед, чуть-чуть поднимать голову вверх, давать дыхание и провожать взглядом свои движения», - колко отметил актер.

Кроме этого, он подарил Кате щетку для обуви, пародируя ее подарки, которые она делает участникам шоу.

Стоит отметить, что зрителям не очень понравился выпад Вишнякова.

«Вишняков что-то много выделывается, как-будто всю жизнь танцами занимается», «Кто там в прошлом эфире говорил что это Мишина возомнила себя главной судьей?) получайте Вишнякова)», «Павел конечно перегибает роль судьи», - пишут возмущенные зрители.

Напомним, что Кухар понежилась на диване и показала бюст с удачного ракурса: "Ох уж эта Катерина".

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