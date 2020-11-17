Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала пышные формы с неожиданного ракурса

Популярная модель старается показывать только самые смелые и яркие образы в белье. Так как она рекламирует его у себя на странице в Инстаграм, Эби не скромничает с выбором нарядов и не скрывает достоинства своего тела. Девушка может похвастаться загорелыми формами без малейшего стыда, однако не раздевается на камеру, всегда оставаясь в белье, которое представляет.

В ее профиле довольно много самых разных кадров, но самыми популярными остаются непрофессиональные фото, в частности, селфи Рэтчфорд. На одном из таких кадров она показала бюст во всей красе, повернувшись к объективу и выпятив тот вперед в модном синем белье с тонкими лямками-лентами.

«Боже, самая великолепная девушка, которую я когда-либо видел, я люблю тебя; Если вам нужно, чтобы кто-то смазал вас на съемочной площадке, дайте мне знать, я пришлю свое резюме; Господи, помилуй; ты когда-нибудь была танцором?; Королева. Блин ты такая красивая и горячая; вкуснятина 😋; Эй, я так рано, привет; Такое красивое тело, как всегда, горячая опасность😍🤫; она нуждается только в поклонении».

Мы также писали, что Рэтчфорд начала заниматься работой модели лишь после того, как поняла, что благодаря своей красоте она может добиться большего успеха, чем на простых подработках. За довольно короткий срок девушке удалось стать популярной и прославиться своими фото в Инстаграм.

На одном из пикантных кадров Эби продемонстрировала загорелые формы во всей красе. Она надела полупрозрачный топ с завязками на бюсте, который прикрыл ее грудь лишь частично. А также белье, сделанное из серебристых блесток.

Столько жаркое фото, на котором модель не стала скрывать достоинств, не оставил фанатов равнодушными:

«С удовольствием делаешь это для нас 😍🔥❤️; Да, я согласен, это шикарно; Такая шикарная малышка 😍😍😍😍; Ты слишком красивая ❤️❤️😍😍; Вау, круто, всегда шикарно; Красиво👸❤️❤️ muuaaa 💋💋».

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"