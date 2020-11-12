Клиент на ровном месте потерял огромную сумму денег из-за непонятной работы ПриватБанка

Об этом недовольный клиент написал в отзыве на портале Минфин.

По его словам, он пытался несколькими транзакциями с карты ПриватБанка снять 100 тысяч гривен.

"5 транзакций по 20000грн. Итого 100 000 грн. По результатам транзакций пришли СМС с правильными остатками, после всех операций баланс был положительным, позже рассчитывался картой и снимал наличные в банкомате самого Привата", - рассказал он.



Но через неделю он получил сообщение о том, что с его счета снята такая же сумма аналогичными транзакциями.

"11.11.2020 утром пришло еще 5 смс о таких же транзакциях и о балансе на 100 000 грн. меньше, чем должно быть. Как результат, в выписке Приват24 задним числом добавились 5 новых транзакций (операций по выдаче наличных) с точностью до секунды совпадающие с теми, что были реально мною произведены", - продолжил клиент.

Он обратился на горячую линию банка, где ему пообещали решить проблему в течение суток, поскольку якобы произошел сбой балансов.

"В чате поддержки Приват24 теперь регулярно появляется сообщение:

«На жаль, на даний момент може спостерігатися некоректне відображення залишку в виписці по карткам в Приват24 у зв'язку з подвійними списаннями по транзакціях здіснених 03.11.2020.

Рекомендуємо очікувати оновлення даних і централізованого повернення коштів. Приносимо вибачення за спричинені незручності». Прошло уже больше суток, а средства так и не были возвращены. В онлайн чате в приват 24 сегодня (12.11.2020) уже были названы сроки 3-5 дней. Прошу помощи с решением этого вопроса представителей банка, так как карта фактически заблокирована и я не могу пользоваться своими средствами", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве.

"Мы работаем над скорейшим урегулированием ситуации. Спасибо за понимание", - ответил на жалобу сотрудник ПриватБанка.

Напомним, клиенты ПриватБанка остались без денег, сбой в системе не выявлен.

Как сообщала Politeka, терминалы ПриватБанка не принимают часть денег, кошмар украинцев стал явью.

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