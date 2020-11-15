Многие украинцы боятся оформлять субсидии из-за мифов, которые о них ходят в народе

Как сообщает Politeka.net, сейчас около шести миллионов семей в Украине получают от государства помощь по оплате коммунальных платежей, а из-за повышения тарифов в новом отопительном сезоне нуждающихся стало еще больше. "Юридический портал Украины" развенчал самые распространенные заблуждения об этой процедуре.

Многие считают, что субсидию сложно оформить, а сумма не стоит потраченных усилий. На самом деле, сейчас для получения субсидии необходимо подать лишь заявление и декларацию о доходах, всю остальную информацию социальные работники готовят самостоятельно. Кроме того, документы можно отправить в электронном формате, не выходя из дома. Размер субсидий зависит от доходов семьи, количества людей, зарегистрированных в доме или квартире, а также от стоимости коммунальных услуг.

Еще один популярный миф заключается в том, что за ошибки при составлении деклараций, якобы, полагается штраф. В настоящее время в Украине применяется упрощенная форма декларации, в ней не нужно даже указывать суммы - достаточно перечислить источники доходов. За случайные ошибки граждан не наказывают штрафами, но за умышленное мошенничество и сокрытие информации могут лишить субсидии и заставить вернуть деньги.

Заблуждаются и те, кто считает, будто субсидию не назначат людям с несколькими квартирами. По новому законодательству помощь могут назначить независимо от имущества, но только на ту жилплощадь, где заявитель официально зарегистрирован. Стоит отметить, что проценты по депозитам также при оформлении не учитываются.

С 2011 года долги по коммуналке не являются поводом для отказа в субсидии, хотя многие люди не знают об этом. Более того, помощь выделяют, чтобы украинцы могли не накапливать долги, а постепенно их выплачивать. Если же коммунальные услуги, предусмотренные субсидией, не использованы в полном объем, граждане могут потратить сэкономленные средства в будущих платежах.

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