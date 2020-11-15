Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила подтянутыми формами в светлом бикини

51-летняя знаменитость поражает публику во время каждого выхода в свет. Каждый образ Лопес привлекает множественное внимание к себе, ведь сама она выглядит заметно моложе, чем на свой возраст. Об этом пишет Politeka.net. В сети каждый день обсуждают план питания знаменитости, которая славится подтянутой формой.

Диетолог Лопес отмечает в свою очередь, что несмотря на довольно строгие ограничения в питании, артистка позволяет себе есть сладкое раз в неделю. Её любимые десерты — мороженое с шоколадной крошкой, овсяные печенья с шоколадом и просто чистый шоколад. В остальном Дженнифер придерживается правил здорового питания.

Она не пьет алкоголь, чай и кофе, считая, что они испортят ее кожу и сделают ту тусклой. Также Лопес каждый день занимается в зале и даже в свой день рождения может пойти на тренировку.

Как видно на фото, представленных на фан-аккаунте, артистке есть что показать. Она выглядит лет на двадцать моложе и даже в простом купальнике и без фотошопа может удивить публику сияющим видом.

Также на фото, недавно представленном в Инстаграм одним из фан-аккаунтов, видно, что Дженнифер и правда отменно следит за собой, а ее кожа очень подтянута и ухожена. Знаменитость совсем не выглядит на свой возраст, потому может позволить себе пикантные детали в нарядах. К примеру, оголенная спина и глубокое декольте без лишней демонстрации бюста.

Даже так новое фото оказалось горячо обсуждаемым среди поклонников:

«Роскошная женщина, на нее надо равняться️❤️❤️; Счастливого воскресенья красивого дня; Красивая и очень привлекательная женщина, просто таки идеальная💜 эй, ты же ничего не скрыла?💜💋; мне кажется, будто вы не знаете, что такое старость, и это она так выглядит?💋; Счастливого воскресенья, я не буду слишком играть с тобой 👍👌👊; Такая красивая 🌹😘😘; Хмммм счастливого воскресенья. Спасибо за тебя :); Очаровательная и милая спонтанная великолепная леди любовь 💕».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"