Отношения звезд на паркете и вне камер интересуют поклонников каждый новый сезон

Во время каждого сезона «Танцев со звездами» есть пара, которая завязала отношения на паркете или которой приписывали романтические отношения сами фанаты. Многие артисты тщательно скрывали любую связь на шоу, но спустя время все же раскрывали правду. В интервью «КП» артисты раскрыли правду, что было правдой, а что выдумкой, связанной с их личной жизнью.

Отношения Сергея Мельника и Анны Ризатдиновой заинтересовали сеть после того, как пара дала неоднозначное интервью.

«Рядом с Сергеем чувствую себя девочкой. Между нами начали зарождаться романтические отношения» - сказала тогда Анна и спровоцировала множество сплетен.

До проекта они друг друга не знала, но когда на шоу был вечер выпускников с участием героев прошлого сезона, Анна должна была танцевать с Сергеем и его партнершей Аделиной Дели.

«Мы не актеры с Сережей. Поэтому делайте выводы сами. Пусть все идет своим чередом. А дальше - время покажет», - рассказала Ризатдинова, намекая на то, что их роман не был придуман продюсерами шоу.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар в 2007 году встретились на паркете, где их чувства вспыхнули фактически сразу. После шоу звезды даже сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. Артисты захотели следовать традициям и устроили празднование по обычаям Рио. Спустя три года пара развелась, но сохранила теплые отношения. Друг друга звезды вспоминают на публике очень тепло и без скандалов.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий также сыграли свадьбу после шоу. Встретились артисты в 2011 году. По словам Лилии, это был интерес с первого взгляда, она сразу отметила, что мужчина был лучезарный и очень яркий со своей улыбкой.

«Меня очень подкупили его трудолюбие и целенаправленность. И ни разу я об этом не пожалела», - рассказала Лилия. На паркете звезды были профессионалами и не начинали романтических отношений.

Лишь после финала и специальной паузы пара поняла, что хочет быть вместе. В декабре того же года они сыграли свадьбу. У пары уже растет двое дочерей, которых сами артисты показывают в Инстаграм, восхищая семейной идиллией.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар подогревали интерес к своей паре каждый раз, когда выходили на паркет.

Когда артисты проходили тренировки в Грузии, они спровоцировали данные слухи, ведь также провели вместе несколько репетиций с местными хореографами, прогулялись по городу и посетили серные бани. Несмотря на сплетни Виктория четко дала понять, что у нее уже есть возлюбленный. О Дикусаре она говорила довольно просто:

«У нас есть роман, но только на паркете. Я, так сказать, не одинокая. Могут все расслабиться. Даже Дикусар». С коллегой по танцам она сохранила дружеские отношения и даже поддерживает общение.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич были очень обсуждаемыми в сети из-за самих поклонников. Их танцы были настолько чувственными на паркете, что народная молва почти сразу же связала их романтическими отношениями.

«Это больше работа, работа, работа. Конечно же, мы много общаемся и общаемся достаточно хорошо», - подчеркивала Юлия, рассказывая о дружеских отношениях. После проекта оказалось, что звезды и правда были лишь товарищами и остались ими, но завершив шоу более не выкладывали совместных снимков в сети.

Ксения Мишина и Евгений Кот также попали под прицел фанатов. И хотя у Евгения была супруга, пользователей сети это не остановило. Во время финального танца Екатерина Кухар якобы даже усмотрела между ними поцелуй, на что Ксения сразу уточнила - это только танцевальная история.

Пара победила на шоу "Танцы со звездами" в 2019 году, и каждый стал жить своей личной жизнью – мужчина продолжает заниматься танцами и живет с супругой, а Ксения, как известно, стала первой «Холостячкой» нового проекта от «СТБ». Сейчас ей предстоит выбрать своего возлюбленного.

Наталья Могилевская и Влад Яма были одной из тех пар, отношения между которыми вызвали настоящую бурю в сети. Романтические взгляды звезд не оставили никого равнодушными, ведь в момент их выступления, казалось, не осталось ни одного человека, кто бы не знал об их страстях на паркете.

«Был ли у нас с Наташей роман? Да, конечно, был,» - сказал в интервью Яма, однако фразу вырвали из контекста и вывернули в сети по-своему, поэтому слухи распространились с новой силой. В следующем интервью мужчина подчеркнул, что между ним и Наташей никогда не было любовных отношений.

«Между нами только дружба и уважение» - отметил позже танцор, опровергая сплетни.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева вызывали сплетен не меньше других, несмотря на свои отношения. На тот момент мужчина только разводился с первой супругой и начал участие в шоу. По словам Гвоздевой, эти слухи негативно повлияли не только на ее репутацию, но и на отношения в семье. Ей пришлось тяжело в этот период вместе с супругом.

Скандал Остапчука с его первой женой был очень серьезным и обсуждаемым в сети, поэтому Илоне пришлось тщательно избегать внимания прессы и поклонников. После шоу звезды не общаются. Вот как говорила об Остапчуке артистка в одном из своих интервью:

«На проекте "Танцы со звездами" своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации - это факт».

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