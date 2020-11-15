Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк затеяла интеллектуальный диалог со своими подписчиками

Новая публикация появилась в личном Instagram Анны Заворотнюк.

Так, дочь "моей прекрасной няни" предстала перед фанатами в совершенно новом образе.

Для яркого кадра Анна Заворотнюк надела клетчатое платье, кожаную куртку и дополнила образ таким же беретом, с помощью которого девушка акцентировала яркий макияж и пышную прическу.

"Как же наш мир украшают шедевры, созданные художниками, скульптурами, архитекторами. Они нас вдохновляют, радуют и мы ими восторгаемся. Наша жизнь не была бы такой наполненной, интересной и эмоциональной без искусства. Вы часто спрашиваете что меня вдохновляет на мои образы и фотографии. Так вот это картины, архитектура, книги, поэзия, люди, природа, мода, музыка. А что вас вдохновляет?", - спросила дочь онкобольной Заворотнюк у своих фанатов.

"Вдохновляет живопись и твой профиль в инстаграме", "Анюта, ну просто красавица!", "Вы вдохновляете нас", "Ну нельзя быть на свете красивой такой) Я когда Вас слушаю, ничего не слышу, а только разглядываю", "Вдохновляете вы, многие другие блогеры,артисты и конечно же природа. Анечка,ты как всегда", "Все идеально и прекрасно, но, единственное кончики волос, их нужно немножко хотя бы подровнять, чтоб был вид более здоровым", "Анечка - красотка! Образ очень идёт! Очень, Анечка, очень идёт берет, и вообще кожанные вещи очень идут!", - написали поклонники под публикацией дочери актрисы.

Ранее Анна Заворотнюк позировала в белой футболке и вязаной шерстяной жилетке молочного оттенка, а также кожаных черных штанах.

С идеально уложенными распущенными волосами, ярким макияжем и солнцезащитными очками в руках Анна стояла возле осенней инсталляции: на сваленной в кучу соломе лежали оранжевые тыквы разного размера и формы.

"С дарами осени, оставляйте осенние смайлы в комментариях", - подписала фото звезда.

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