Украинский продюсер и рэпер Потап ярко провел выходной вместе с сыном

Как передает Politeka.net, он показал развлечения с 12-летним сыном Андреем на своей странице в соцсети "Инстаграм". Мальчик запечатлен на улице в куртке, черной толстовке с принтом, шортах и спортивных термо-штанах. Сам надел куртку патриотичной сине-желтой расцветки. Оба Потапенка вышли на улицу в похожих красных шапках.

Андрей застыл на асфальте, наступив на мяч - судя по всему, отец и сын выбрались вместе поиграть в футбол. Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) замер на одной ноге и с руками в карманах куртки.

"Разукрасили выходные одеждой и спортом! @potapchiq, а как у вас??", - поинтересовался Потап в описании к снимку.

Пользователи социальных сетей выразили свое мнение о семейном досуге музыканта и обратили внимание, что Насти Каменских нет в кадре:

"Яркие пацаны"; "Мне вот интересно вы втроём с Настей и Андреем гуляеете?"; "Просто красавчики😁"; "Батя и то в бутсах🤣"; "Здорово, когда отец и сын на одной волне 💯👍👍"; "Какие вы классные. 🙌"; "Уже ростом как батька 🔥😁"; "Класс! Но так уже хочется увидеть маленькую принцессу, дочурку, копию Насти, такую смазливую кучеряшку! Не представляю по другому!"; "Малой повзрослел)"; "Самый отличный папа 😍"; "Симпатяга и сердцеед ростет"; "Красивый сынуля!"; "Потапчик, очень хороший отец! Таким же и оставайся!!!".

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских, заинтриговав событием, которого все ждали: "Уже совсем скоро"

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