Раскрыты нюансы запуска накопительной пенсионной системы в 2021 году

Об этом пишет Обозреватель.

Уже в следующем году работающим украинцам в возрасте до 50 лет придется ежемесячно отдавать по 4% с зарплаты на спецсчет.

Эти деньги будут накапливаться и украинцы смогут их снять по достижению 60-летнего возраста.

Однако, как утверждают эксперты, если украинцы будут получать зарплаты по 10 тысяч, то они в лучшем случае могут рассчитывать на вторую выплату в размере 400 грн.

Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн.

"Речь о достойной пенсии вообще не идет", – предупреждает аналитик Лидия Ткаченко.

В Комитете по вопросам антикоррупционной политики предупредили, что накопительная пенсионная система может стать очередной пирамидой. В Минсоцполитики же хотят финансировать "вторую" пенсию за счет сокращения поступлений в местные бюджеты и в ПФУ, и еще 2% соберут из ЕСВ и 2% из НДФЛ. Но не стоит забывать, что долг перед фондом растет и сейчас составляет более 20 млрд гривен. И такие показатели могут привести к "рискам, связанными с выплатой пенсий". А в следующем году дефицит ПФУ может вырасти до 204 млрд.

"Собрать деньги, запустить сбор взносов легко. Другое дело, что с этими взносами делать. Когда была реформа 2011 года, серьезно рассматривали запуск накопительного уровня. Но тогда Кабмин остановило то, что деньги не было куда инвестировать. В то время не смогли создать ни одного инвестиционного проекта, в который можно было бы вложить пенсионные деньги. Сейчас правительство очень легко к этому относится. Запустить можно, а дальше что? Большая ответственность с тем, куда вкладывать эти деньги", – предупреждает аналитик Лидия Ткаченко.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение, которое все изменит для граждан. Так, в нашей стране теперь будет действовать политика "единого обращения".

Теперь каждый украинец будет иметь возможность быстрее получить пенсии и пособии, ведь после обращения в ПФУ достаточно написать заявление для открытия спецсчета, куда будут поступать деньги от государства.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах.

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего.