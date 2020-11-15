Центральная избирательная комиссия снова внесла изменения в состав ряда ТИК

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

Во время последнего заседания Центризбирком прекратил полномочия 5312 членов территориальных избирательных комиссий.

На сайте ЦИК говорится, что из них - 367 председателей ТИК, 312 заместителей глав ТИК, 372 секретарей ТИК, 4 261 члена ТИК.

Стоит также отметить, что второй тур местных выборов, несмотря на увеличение количества зараженных и новые ограничения, состоится. Также не помешает карантин выходного дня, который был введен на этой неделе.

Ранее мы предупреждали об очередных довыборах в Верховную Раду.

По словам нардепа Александра Корниенко, довыборы в Парламент могут состояться уже в марте при условии, если на мажоритарных округах избранные там народные депутаты пойдут в местную власть.

"О кадровых выводах партийных - они будут сделаны. Будут партийные конференции, так как в конце марта будут довыборы по тем округам, где народные депутаты пошли в местную власть", - предупредил нардеп в эфире телеканала.

Довыборы могут пройти в округе №87, который сейчас представляет нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович, а также в округе №184, от которого в Парламент попал представитель депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев.

Напомним, Местные выборы 2020: ЦИК обнародовала результаты голосования

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